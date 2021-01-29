"راح عشرة العمر الجدع الطيب".. بكلمات مؤثرة لطيفة تنعي محمد الصغير

نشرت الفنانة لطيفة مجموعة صور جمعتها بمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :"راحت الضحكة راح، السند راح القلب الطيب".

وتابعت لطيفة قائلة :"أنا مصدومة لغيابك يا محمد، كان عندي أمل في آخر مكالمة إنك انت هاتتغلب على الكورونا، لكن قدر الله وماشاء فعل".

وأضافت لطيفة قائلى :"راح اللي كان سند لكل أحبابه و صحابه، راح عشرة العمر الجدع الطيب، الله يرحمك يا محمد، إنَّا لله وإنَّا إليه راچعون".

واختتمت لطيفة كلامها قائلة:"أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا".