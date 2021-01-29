"راح عشرة العمر الجدع الطيب".. بكلمات مؤثرة لطيفة تنعي محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة لطيفة مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الفنانة لطيفة مجموعة صور جمعتها بمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :"راحت الضحكة راح، السند راح القلب الطيب".
وتابعت لطيفة قائلة :"أنا مصدومة لغيابك يا محمد، كان عندي أمل في آخر مكالمة إنك انت هاتتغلب على الكورونا، لكن قدر الله وماشاء فعل".
وأضافت لطيفة قائلى :"راح اللي كان سند لكل أحبابه و صحابه، راح عشرة العمر الجدع الطيب، الله يرحمك يا محمد، إنَّا لله وإنَّا إليه راچعون".
واختتمت لطيفة كلامها قائلة:"أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا".
وفي سياق آخر، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية "خليني"، وهي من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب موقع الفيديوهات "يوتيوب ".