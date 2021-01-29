"ربنا يسعدك في جنته على قد طيبتك".. بهذه العبارات دينا تنعي مصفف الشعر الراحل محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة الاستعراضية دينا خبير التجميل ومصفف الشعر الراحل محمد الصغير، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا صورة لمصفف الشعر الراحل محمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :" إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون، محمد الصغير في ذمة الله، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه و يسعدك في جنته على قد طيبتك و محبتك و مساعدتك للناس، نسألكم الدعاء".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة دينا حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل" سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، منة فضالي، هايدي رفعت، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، إلهام عبد البديع.