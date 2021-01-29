"مش هاتتعوض أبدًا".. بكلمات مؤثرة دنيا عبد العزيز تنعي محمد الصغير

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة محمد الصغير، وعلقت عليها قائلة :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، حبيبي يامحمد مش هاتتعوض أبدًا".

وتابعت دنيا عبد العزيز قائلة :"قصة كفاح المعنى الحقيقي للراجل الجدع ، كل الناس بتحبك ، ربنا يصبر قلبك يا مها".

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة دنيا عبد العزيز مصفف الشعر الراحل محمد الصغير الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم مُتأثرًا بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".