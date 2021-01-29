محمد إمام يتعرض لصراعات عديدة في مسلسله "النمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمد إمام تصوير مسلسله الجديد "النمر"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كبيرة مع كبار تجار الصاغة، ويسعى بيومي فؤاد ومحمد رياض لمحاربته طوال الوقت حتى لا ينافسهم، لكنه يصير أكبر منهم في السوق.

مسلسل"النمر" تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، و يعد المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعد تقديمهم مسلسل "هوجان" الذي تم عرضه في رمضان 2019.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، وهو من إنتاج سينرجي.