وزيرة الثقافة تنعي الفنان محمود عبد الغفار: الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجمبع القطاعات والهيئات، الفنان محمود عبدالغفار الذى غيبه الموت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 29 يناير عن عمر يناهز 60 عام اثر ازمة قلبية مفاجئة وقالت ان الساحة الفنية فقدت أحد رموز مسرح الطليعة، والذى وكان نموذجا في الاجتهاد والمثابرة والإيمان بقيمة الفن ورسالته ، واكدت ان مسيرته الفنية ستظل خير شاهدا على احترامه للابداع الجاد .

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالغفار ولد فى 20 يناير 1961 وبدأ مسيرته الفنية في حقبة الثمانينيات، جسد العديد من الأدوار الثانوية المساعدة والمتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتليفزيون، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الأخرى.