لطيفة تنعى الراحل محمد الصغير بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة التونسية لطيفة وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجتة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت لطيفة عبر حسابه بإنستجرام صورة لها مع الراحل وعلقت قائلة "راحت الضحكة راح السند راح القلب الطيب انا مصدومه لغيابك يا محمد كان عندي أمل في أخر مكالمة انك انت هاتتغلب على الكورونا لكن قدر الله وماشاء فعل .. راح اللي كان سند لكل احبابه و صحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب .. الله يرحمك يا محمد انا لله وانا اليه راچعون .. أعزي نفسي و اعزي كل الاهل والاصحاب في اغلى واحد كان عندنا في حياتنا "

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه"