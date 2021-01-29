نادية الجندي تعزي أحمد السقا وزوجته في وفاة محمد الصغير: ربنا يصبركم

نعت الفنانة نادية الجندي وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجتة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة:" ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق العزيز #محمد_الصغير ربنا يرحمه يارب من أهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي كان إنسان جميل وصديق وأخ وعشرة جميلة وحبيبنا كلنا خالص التعازي لأسرتة وزوجتة السيدة #ملكة_العلايلي وأولاده وحبيبتي #مها_الصغير ربنا يصبركم علي فرقة وبعزي زوجها الصديق العزيز #احمد_السقا سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ربنا يرحمه".

واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه"