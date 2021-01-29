نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله".. بكلمات مؤثرة بشرى تنعي الراحل محمد الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة بشرى مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت بشرى منشورًا قالت فيه:"رحل أسطورة الكفاح الحقيقية والموهبة والجدعنة والكرم الرجل العصامي الودود و المجامل الإنسان الاستثنائي ونموذج نادر فى النجاح على المستوى الشخصي و المهني واللي صنع ناس كتير و طور مهنة وعمل منها أمبراطورية نجاح غير مسبوقة".

وأضافت بشرى قائلة :"الله يرحمك يا أستاذ محمد ياللي رغم أننا أصدقاء بس عمري ما عرفت غير أقولك يا أستاذ لأنك فعلاً كده، وجعت قلبنا عندما مرضت وكل حبايبك كانوا بيدعولك من قلبهم".

وتابعت بشرى قائلة:"آخر كلمة قلتهالي أنا وسالم عايزين حاجة مني؟ خلاص اتجوزتوا مش محتاجين البطاقة بتاعتي عشان كنت أول من بارك الجوازة دي، ولولا الكورونا اللعينة دي كنت المفروض تبقى شاهد على العقد". واختتمت بشرى كلامها قائلة :" الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته يا راجل يا طيب، هتوحشنا قوي قوي قوي، هيوحشنا كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله وإبتسامتك وطلتك هنفتقدها بجد، وداعًا محمد الصغير وربنا يصبر مها ومصطفى وكل حبايبك وتلاميذك، وقفت جنبى وجنب ناس كتير، الحزن كبير على عملة نادرة زي محمد الصغير اللى مقامه كبير".