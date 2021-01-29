نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله".. بكلمات مؤثرة بشرى تنعي الراحل محمد الصغير في المقال التالي
كتبت بشرى منشورًا قالت فيه:"رحل أسطورة الكفاح الحقيقية والموهبة والجدعنة والكرم الرجل العصامي الودود و المجامل الإنسان الاستثنائي ونموذج نادر فى النجاح على المستوى الشخصي و المهني واللي صنع ناس كتير و طور مهنة وعمل منها أمبراطورية نجاح غير مسبوقة".
وأضافت بشرى قائلة :"الله يرحمك يا أستاذ محمد ياللي رغم أننا أصدقاء بس عمري ما عرفت غير أقولك يا أستاذ لأنك فعلاً كده، وجعت قلبنا عندما مرضت وكل حبايبك كانوا بيدعولك من قلبهم".
وتابعت بشرى قائلة:"آخر كلمة قلتهالي أنا وسالم عايزين حاجة مني؟ خلاص اتجوزتوا مش محتاجين البطاقة بتاعتي عشان كنت أول من بارك الجوازة دي، ولولا الكورونا اللعينة دي كنت المفروض تبقى شاهد على العقد".
واختتمت بشرى كلامها قائلة :" الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته يا راجل يا طيب، هتوحشنا قوي قوي قوي، هيوحشنا كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله وإبتسامتك وطلتك هنفتقدها بجد، وداعًا محمد الصغير وربنا يصبر مها ومصطفى وكل حبايبك وتلاميذك، وقفت جنبى وجنب ناس كتير، الحزن كبير على عملة نادرة زي محمد الصغير اللى مقامه كبير".
وفي سياق آخر، تُشارك بشرى في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2" وهو بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.