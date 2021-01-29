بهذه الكلمات.. سوسن بدر تودع الراحل محمد الصغير

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة سوسن بدر مصمم الشعر محمد الصغير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سوسن بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحل، وعلقت قائلة"البقاء والدوام لله مع السلامة الصديق الجدع والقلب الطيب محمد الصغير وخالص العزاء لأسرته".

وأصيب محمد الصغير بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف علي طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلي العناية المركزة، ووضعه علي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.