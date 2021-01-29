"راح السند" صدمة بين النجوم بعد وفاة محمد الصغير ..انهيار ابنته وعمرو دياب وليلى علوي ولطيفة يقدمون التعازي

وفاة محمد الصغير مصفف الشعر المصري الشهير إثر معاناته مع فيروس كورونا، شكلت حالة من الصدمة التي سيطرت على المشاهير ونجوم الوسط الفني الذين تربط معظمهم علاقة صداقة وطيدة به، حيث نعى كل منهم الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثوا عن أهم الصفات التي تميزه، فيما تردد أن ابنته مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا انهارت في البكاء عقب سماع نبأ وفاة والدها.

ليلى علوي تودع صديقها

وكان في مقدمة المعزين النجمة ليلى علوي التي نشرت صورة للراحل عبر انستجرام، وعلقت قائلة: "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير.. باعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبناءه مها ومصطفى الصغير وإخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبادعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الضهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".

لطيفة مصدومة بوفاة محمد الصغير

فيما عبرت المطربة لطيفة التونسية عن صدمتها الشديدة في رحيل صديقها، ونشرت صورة لها معه على انستجرام، وعلقت قائلة: "راحت الضحكة، راح السند، راح القلب الطيب.. أنا مصدومة لغيابك يا محمد، كان عندي أمل في آخر مكالمة إنك انت هاتتغلب على الكورونا لكن قدر الله وما شاء فعل.. راح اللي كان سند لكل أحبابه وصحابه، راح عشرة العمر الجدع الطيب.. الله يرحمك يا محمد إنا لله وإنا إليه راچعون .. أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا.. محمد الصغير".

سميرة سعيد ولقاء الخميسي تنعيان الراحل بحزن

الفنانة لقاء الخميسي طلبت من جمهورها الدعاء لمحمد الصغير وكتبت رحيله: "محمد الصغير رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين.. رجل معطاء.. رجل سخي وعطوف.. رجل خلوق.. رجل رقيق القلب.. رجل قوي.. رجل مثابر.. رجل مصري ناجح واصيل بكل معاني الكلمات والحروف.. أثرت علينا بحبك وعطاءك وصدقك.. بنحبك لآخر المدى حب لا تستطيع الكلمات وصفه.. هاتوحشنا جداً.. إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل.. بحبك".

النجمة سميرة سعيد نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة للراحل وعلقت قائلة: "ويرحل عنا أهم مصفف شعر في العالم العربي.. كان مخلصًا وعالميًا في إبداعاته.. رحمك الله وتغمدك برحمته.. خالص العزاء لأسرته الكريمة.. وداعاً محمد الصغير".

هيدي كرم ودينا وصادق الصباح

أما الفنانة هيدي كرم فكتبت: "ربنا يرحمك.. مثال للمحبة والكرم والإيجابية والأدب والذوق والأخلاق وأهم وأعظم شيء.. أنت كنت مثال حي للتواضع.. سبقت عصرك بذكائك واجتهادك فعلمت أجيال معنى الجمال والشياكة... تستاهل كل الحب وكل الحزن".

الفنانة دينا كتبت أيضًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد الصغير في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويسعدك في جنته على قد طيبتك ومحبتك ومساعدتك للناس.. نسألكم الدعاء"، أما المنتج اللبناني صادق الصباح فنعى الراحل وكتب عبر تويتر: "تعازينا الحارة بوفاة الرجل العصامي المحترم محمد الصغير عم الصديق العزيز أحمد السقا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اسكنه الله فسيح جناته.. البقاء لله".

بشرى وعمرو دياب

الفنانة بشرى كتبت أيضًا تدوينة ذكرت فيها أهم صفات محمد الصغير التي تحلى بها، فكتبت: "رحل اسطورة الكفاح الحقيقية والموهبة والجدعنة والكرم الرجل العصامي الودود والمجامل.. الانسان الاستثنائي ونموذج نادر في النجاح على المستوى الشخصي والمهني واللي صنع ناس كتير وطور مهنة وعمل منها امبراطورية نجاح غير مسبوقة.. الله يرحمك يا استاذ محمد ياللي رغم اننا اصدقاء بس عمري ما عرفت غير اقولك يا استاذ لانك فعلا كدة.. وجعت قلبنا عندما مرضت وكل حبايبك كانوا بيدعولك من قلبهم.. اخر كلمة قلتهالي انا وسالم عايزين حاجة مني؟ الله يرحمك ويحسن اليك ويسكنك فسيح جناته يا راجل يا طيب.. هتوحشنا قوى قوى قوى وهيوحشنا كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله وابتسامتك وطلتك هنفتقدها بجد.. وداعا محمد الصغير وربنا يصبر مها ومصطفى وكل حبايبك وتلاميذك.. وقفت جنبي وجنب ناس كتير.. الحزن كبير على عملة نادرة زى محمد الصغير اللي مقامه كبير".

فيما نعى الفنان عمرو دياب مصفف الشعر الراحل وكتب: "خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

وكان مصفف الشعر المصري الشهير قد توفى صباح اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة امتدت لأسابيع مع فيروس كورونا، وأعلن الأمر الفنان أحمد السقا زوج ابنته مها الصغير عبر حسابه على انستجرام، وودعه الجمهور وتمنوا له الرحمة ولأسرته الصبر.