الفنان خالد سامي يستعيد وعيه بعد غيبوبة استمرت 18 يومًا وأسرته تكشف تطورات الحالة

خالد سامي النجم السعودي الذي يرقد في غيبوبة منذ حوالي 18 يومًا، طرأت تطورات جديدة على حالته الصحية في الساعات الماضية، كشفت عنها زوجته وابنه عبر حساباتهما على موقع تويتر، وعبرا عن سعادتهما بالتطورات الإيجابية في حالته.

خالد سامي يفيق من الغيبوبة

أسرة خالد سامي أعلنت أنه استيقظ من الغيبوبة بعد مرور أكثر من أسبوعين، حيث كتبت زوجته عائدة العتيبي: "بشاير الخير هلّت علينا.. بعد 18 يوم من الترقب، بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية".

وأضافت عبر تويتر: "إنه الله، لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك عظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء.. شكرًا للجميع".

نجل خالد سامي يكشف عن تطورات إيجابية في حالة والده

فيما كتب نجله تركي عبر تويتر وأكد أن والده بدأ يستفيق من الغيبوبة التي دخل بها منذ فترة، لافتًا إلى أن ذلك تطور مهم جدًا في حالة الفنان خالد سامي، وأضاف: "الحمد لله بدأ والدي يعطي استجابة للعوامل الخارجية وهذه علامة مهمة على بدء والدي إن شاء الله بمراحل الاستفاقة من الغيبوبة، شكرًا لكل شخص دعا له ودائمًا يسأل يعني لنا الكثير فعلاً، أخبار جميلة قادمة إن شاء الله".

وكانت حالة خالد سامي قد أقلقت الجميع مؤخرًا بعد أن دخل بغيبوبة منذ فترة ونقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأعلنت أسرته حينها بأن الأطباء سعوا منذ وصوله إلى المستشفى من أجل معرفة السبب الرئيسي في دخوله الغيبوبة حيث تم إجراء العديد من الفحوصات والتي أثبتت إصابته بـ3 جلطات في الدماغ، لكنها لم تكن دوت الخليج السبب في الغيبوبة رغم ذلك.

تفاصيل أزمة خالد سامي الصحية

وحرص نجل الفنان خالد سامي على الدعاء له باستمرار من أجل أن يخرج والده من تلك المحنة الصحية، وأكد طوال الأيام الماضية أنه لا يزال لديه أمل في شفاء والده وعودته من جديد، وأصر على عدم فقدانه لهذا الأمل فكتب: "لايزال أملي كبير، أني برجع اشوف والدي بخير، وما راح أفقد الأمل"، في وقت طلب من متابعيه الدعاء لوالده من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة فكتب: "دعواتكم تعدي الأزمة على خير ونرجع نشوف والدي بخير".

الجدير بالذكر أن خالد سامي قد وجه رسالة للجمهور بعد خضوعه لعملية جراحية في الأشهر الماضية وقبل دخوله في الغيبوبة، ونشر أول فيديو له بعد جراحة زراعة الكبد في بداية شهر يناير الجاري وطمأن من خلاله الجمهور على حالته الصحية والنفسية، وظهر الفنان السعودي في الفيديو بحالة معنوية عالية بجانب زوجته، وأكد أنه في فترة نقاهة واستجمام في منزله بعد عملية زراعة الكبد وما شهدتها من تدهور حالته الصحية العام الماضي.