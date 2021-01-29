نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عمرو الليثي ورزان مغربي "على الكرسي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحاور رزان مغربي عمرو الليثي علي كرسي الضيف في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء اليوم الجمعة وغدا السبت علي شاشة قناة الحياة.
وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.
كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.
والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج.
واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.