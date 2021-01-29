أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته محمد الصغير بعد معاناة طويلة مع "كورونا"

محمد الصغير مصفف الشعر المصري الشهير والد الإعلامية المصرية مها الصغير وحما الفنان أحمد السقا، توفى صباح اليوم الجمعة بعد صراع دام لأسابيع مع فيروس كورونا.

أحمد السقا يعلن وفاة محمد الصغير

أحمد السقا الفنان المصري أعلن وفاة والد زوجته محمد الصغير عبر حسابه على انستجرام، فنشر صورة له وعلق قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

الجمهور يقدم التعازي لأسرة محمد الصغير

وتلقى أحمد السقا التعازي من قبل عدد من متابعيه الذين تمنوا للراحل الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان، وكانت مها الصغير حريصة طوال الوقت على الدعاء لوالدها الراحل عندما كان بالمستشفى يعاني من إصابته مع فيروس كورونا.

كما حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي على الدعاء للراحل بالشفاء قبيل وفاته اليوم، ومن بينهم ليلى علوي ومي عمر ولطيفة التونسية وغيرهم.

قصة طلاق وعودة محمد الصغير لزوجته

وكانت زوجة أحمد السقا قد روت موقفًا مميزًا عن والديها وقت مرض والدها، وتحدثت عن تفاصيل انفصالهما وعودتهما لبعضهما البعض في مرضه، مها الصغير أوضحت أن والدها انفصل عن والدتها منذ ما يقارب الـ22 عاما، ورغم ذلك جمعتهما علاقة قوية، وعندما اشتد المرض عليه طلب والدها أن يعود إلى زوجته الأولى بعد هذه السنوات الطويلة من الطلاق، وكتبت عبر انستجرام:"أمي اتجوزت ابويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة، وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة، ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير اوي (بس في الأفراح فقط) طلب مني اطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس أنه ضعيف اوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة".

وأضافت مها الصغير: "جت والدتي وطلب منها متزعلش منه وانها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني، وأصدقاء الابطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما انا واخويا مصطفى واخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".