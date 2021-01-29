شهدت جنازة خبير التجميل محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية، حضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم الفنان أمير كرارة.

وبدا على نجل الفنان أحمد السقا "ياسين السقا" حالة من الحزن الشديد وانهار فى البكاء على رحيل جده محمد الصغير. وكان جثمان الراحل محمد الصغير، قد وصل الى مسجد السلطان حسين من أجل صلاة الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. صور جديدة من جنازة محمد الصغير بحضور أمير كرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.