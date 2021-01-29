بطلة المتزوجون .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة

بدأ رياض الخولي مشواره الفني عام 1967 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتولى رئاسة المسرح الكوميدي ست سنوات.
ويفرض رياض الخولي، حالة من الخصوصية على حياته العائلية ولا يتحدث إعلاميا عنها وكل ما يعرف عنه أن لديه 5 أبناء من الفنان المعتزلة راوية سعيد والتى ظهرت فى مسرحية المتزوجون وقدمت شخصية زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم.
شارك الخولي، في بطولة عدة أفلام منها طيور الظلام وجمال عبد الناصر.
وشارك في بطولة الكثير من المسلسلات منها "سلسال الدم، وليالي الحلمية، والفرار من الحب، وريا وسكينة وقضية رأي عام" .
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