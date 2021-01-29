محمد مهران: فكرت في الاعتذار عن لؤلؤ بعد كتابة الحلقة الثانية

قال الفنان محمد مهران كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ انه كان متخوفا في البداية من كتابة المسلسل ولا يخرج بالشكل الذي يتمناه، لافتا الي انه كان مطلوبا منه تسليم عدد حلقات في وقت قصير لبدء التصوير.

وأكد محمد مهران لـ دوت الخليج، انه بعد حلقتين من العمل فكر في الاعتذار عنه، ولكنه قرر ان يكون على قدر المسئولية التي اعطاها اياه المخرج محمد سامي، وأكمل العمل ااذي كان يكتب فيه مابين 16 الي 18 ساعة في اليوم.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.