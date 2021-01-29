ماجد المصري ينعى وفاة خبير التجميل محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان ماجد المصري وفاة والد زوجته خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "المصري" قائلا: " وإنا إليه راجعون. وفاه الصديق خبير التجميل العالمي محمد الصغير. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة ".
يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".