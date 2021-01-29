نادية الجندي تنعى وفاة محمد الصغير

وكتبت "الجندي" قائله: " ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق العزيز #محمد_الصغير ربنا يرحمه يارب من أهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي كان إنسان جميل وصديق وأخ وعشرة جميلة وحبيبنا كلنا خالص التعازي لأسرتة وزوجتة السيدة #ملكة_العلايلي وأولاده وحبيبتي #مها_الصغير ربنا يصبركم علي فرقة وبعزي زوجها الصديق العزيز #احمد_السقا سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ربنا يرحمه".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نادية الجندي وفاة، خبير التجميل محمد الصغير وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".