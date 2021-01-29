ادعوله.. أحمد حلمي ينعى وفاة محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد حلمي وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حلمي" قائلا: "محمد الصغير أطيب خلق الله، الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أسرتك واهلك وحبايبك، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".