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برسالة مؤثرة.. لبلبة تنعى وفاة محمد الصغير

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة لبلبة وفاة خبير التجميل محمد الصغير، والذي توفى صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووجهت لبلبة رسالة حزينة له في تصريحات صحفية قائله: " احتفظت بصداقة جميلة معه وكان خدوم جدًا ومتواضع وأنا في صدمة كبيرة لأنه قبل مرضه قابلته في إحدي المناسبات وطلب مني الحضور لكي يقوم بعمل " قصة جديدة " لي وقال لي: بقالك مدة مجتيش".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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