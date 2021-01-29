بإطلالة شتوية .. نيرمين ماهر تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

شاركت نيرمين ماهر متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية تبرز فيها من أنوثتها. وظهرت نيرمين ماهر مرتدية فرو أنيق باللون الرمادي بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا بشكل أنيق للغاية وتسريحة مميزة.

وأكملت نيرمين ماهر إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وعرض مؤخرًا لـ نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف





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