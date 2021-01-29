في ذكرى وفاته.. تعرف إلى أبرز المحطات في حياة حسن الإمام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج حسن الإمام، والذي قدم أعمالا هامة تركت بصمة كبيرة حتى يومنا هذا، وفيما يلي نستعرض معكم أبرز محطاته الفنية.

ولد الإمام في 6 مارس عام 1919 بمدينة المنصورة، وكان والده يعمل بالتجارة، وتوفى إثر صدمة أزمة جعلته يخسر كل ثروته، وكان حسن الإمام في سن السابعة عشر ذلك الوقت.

أراد دخول مجال الفن وكان يتقن الفرنسية والإنجليزية. بدأ حياته الفنية كمترجم للنصوص والمونولوجات المسرحية التي كان يدرسها بالفرنسية للمؤلف موريس شوفالييه. وكان مثله الأعلى يوسف وهبي.

اتخذه يوسف وهبي حسن الإمام مساعداً مثقفاً، بسبب إجادته اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وعدم تكبره ورفضه للقيام بالأعمال البسيطة ثم اتجه للسينما.

قرر في عام 1947 أن يخوض أول تجربة إخراج سينمائية بإخراجه فيلم ملائكة جهنم.

وتزوج الإمام ولديه 3 أبناء وهم حسين الإمام، ومودي الإمام. وزينب الامام.