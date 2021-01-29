أمي الجميلة.. هنادي مهنا تهنئ والدتها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هنادى مهنا والدتها بعيد ميلاده، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت هنادي مهنا صورة من طفولتها رفقة والدتها وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة".

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.