ليس عمر الشريف.. تعرف على الحب الحقيقي في حياة فاتن حمامة

حلت قبل أيام ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والتي سبق وأن تزوجت من الفنان الراحل عمر الشريف، وانتشرت الكثير من الشائعات حول علاقتهما بعد الإنفصال.

وخلال ندوة بموقع دوت الخليج، أكدت صديقتها الفنانة سميرة عبد العزيز، أن سيدة الشاشة العربية كانت شديدة التعلق بزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، وأفصحت أكثر من مرة لها أنها عرفت معنى الحب وقيمة الرجل والزوج بعد زواجها من "عبد الوهاب".

وأضافت سميرة عبد العزيز، أن فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد أمامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف؛ احتراما لشريك عمرها الجديد.

