ليس عمر الشريف.. تعرف على الحب الحقيقي في حياة فاتن حمامة

وخلال ندوة بموقع دوت الخليج، أكدت صديقتها الفنانة سميرة عبد العزيز، أن سيدة الشاشة العربية كانت شديدة التعلق بزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، وأفصحت أكثر من مرة لها أنها عرفت معنى الحب وقيمة الرجل والزوج بعد زواجها من "عبد الوهاب".
وأضافت سميرة عبد العزيز، أن فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد أمامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف؛ احتراما لشريك عمرها الجديد.
وأكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة رفضت كتابة عمل يتناول سيرتها؛ لأنها لا تملك العديد من الأسرار المثيرة لتعرض على الشاشة.
وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال ندوة بموقع "دوت الخليج"، "رفضت سيدة الشاشة العربية كتابة مسلسل عن حياتها عندما عرض عليها ذلك زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وقالت له: أنت قدمت عملا رائعا عن أم كلثوم، لأن لها حياة عامرة بالأحداث، أما أنا فلا أملك إلا أفلامي".
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