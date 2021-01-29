بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الراحل محمد الصغير وعلاقته بنجوم الفن

رحل مصفف الشعر وخبير التجميل الكبير محمد الصغير عن عالمنا اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي ارتبط اسمه بعالم الفن، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

- محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير وزوجة الفنان أحمد السقا.

- عمل محمد الصغير مع عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حزنهم الشديد لوفاته، كان أبرزهم هؤلاء النجوم:

يسرا

نشرت يسرا عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع الراحل وعلقت قائلة "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف". وتابعت: "هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

عمرو دياب

نعى النجم عمرو، دياب، الراحل محمد الصغير قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" .

غادة عبد الرازق

نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل، قائلة: "انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارحمه وثبته عند السؤال يا ارحم الراحمين ياااااارب العالمين #محمد الصغير".

شيرين رضا

نشرت شيرين رضا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للراحل، وعلقت عليها "ربنا يرحمك يا محمد.. راجل عظيم وفنان مبدع.. وربنا يصبر مها وموللي ومصطفى على فراقك".

ماجد المصري

قال ماجد المصري: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاه الصديق خبير التجميل العالمي محمد الصغير. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

ليلى علوي

قالت ليلى علوى : "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".

عبير صبري

نشرت عبير صبري عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل،وعلقت قائلة "ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله وكل احبابه ..الاستاذ محمد الصغير الاسطوره المهنيه والكفاح وطيبه القلب".