عمرو دياب ويسرا وليلى علوي.. كلمات نجوم الفن في وداع محمد الصغير

ليلى علوي



نشرت الفنان ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعنى فيه الراحل محمد الصغير الذى توفى اليوم بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ليلى علوى : "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".

يسرا