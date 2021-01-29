نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال ينشر كواليس تصويرإاعلانه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "كمال" في الفيديو الذي نشرة من كواليس اعلانه الجديد لاحدى شركات الاتصالات، وكتب عليه قائلاُ:" كواليس اعلان اتصالات ".

في سياق منفصل، كان قد تصدر مهرجان "سوق الصحاب" لـ عمر كمال وحمو بيكا وأحمد موزة، تريند رقم 8 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية

"ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر طلعم ذئاب اول ما جاعو جم كلوني انا قلبي كاره افعالكو حضرت كاشات بتتعاركو كلمه اخوات خساره فيكو وف اشكالكو، لمه كدابه عايشين في ذئابه اصحاب معيوبه برجوله متعابا خانو عيشي وملحي وضحكو في جرحي كارهينلي الخير مش حابين فرحي مساء النداله وقرار ازاله ده سوق الصحاب مضروب وزباله عديت كتير عشان التقدير بس التقدير خسرني كتير".

مهرجان "سوق الصحاب غناء: عمر كمال أحمد موزة حمو بيكا، كلمات: محمد غباشي، وتوزيع: شادي وخليل.

