نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مشاهد السينما المصرية والعالمية في "ماستر سين" على نايل سينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "ماستر سين" علي قناة نايل سينما مجموعة متميزة من المبدعين وصناع السينما لاستعراض آرائهم في أفضل المشاهد السينمائية في السينما المصرية والعالمية، ومناقشة جماليات واسباب اختيار هذه المشاهد وتحليلها.

ومن بين هؤلاء الضيوف المخرج شريف مندور والمخرج امير رمسيس والممثلة عزه الحسيني والناقد محمود عبدالشكور والناقد رامي عبدالرازق، البرنامج من اخراج معتز مختار، مدير إنتاج عماد الخليفة

ويعرض البرنامج يوم الاثنين اسبوعيا الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد في الواحده والنصف صباحًا.

