نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. أحمد نوار يفتتح معرض "مبدعون خالدون" بأتيليه ضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الفنان الدكتور أحمد نوار، فى السابعة من مساء غد السبت 30 يناير، النسخة الثالثة من معرض "مبدعون خالدون"، الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بمقره بالمهندسين.

يحضر الإفتتاح عدد كبير من التشكيليين والإعلاميين المصريين والعرب، وشباب المبدعين فى الرسم والتصوير والنحت، وشخصيات أكاديمية وإعلامية.

المعرض الثالث "مبدعون خالدون" بحسب تصريحات هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، يقام للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يوما.

ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى، أدم حنين، حسين محمد يوسف، زينب عبدالحميد، محمود أبو المجد، صبرى عبد الغني، عايدة عبد الكريم، عفت ناجى، مصطفى متولى، كمال عبيد، محمد رياض سعيد، فتحى أحمد، حسين الجبالى، صلاح عبدالكريم، حسن صادق، أحمد أمين عاصم، مصطفى احمد، ناجى شاكر، وديع شنودة، نعيمة الشيشنى، محمد الزاهد، محسن شعلان، زهران سلامة، كمال خليفة، كامل غندر، جمال عبد الحليم، محمد عبدالعال، مصطفى مشعل، بدوى سعفان، روحية توفيق، فاروق وهبه، سامح البنانى، محمد درويش زين الدين، رفعت أحمد، رؤوف رأفت، فايزة محمود، محمود عبدالله، يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".

يشهد المعرض غدا تخصيص جناح لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.

وشهدت الأيام الأولى من يناير إعلان "ضي" عن خطته السنوية للمعارض التشكيلية، حيث يشهد إفتتاح ثلاثة معارض شخصية فى النحت والتصوير للفنانين باهر أبو بكر وآلاء نجم وخالد عز الدين حمودة، وذلك فى العشرين من فبراير المقبل، يليه معرضان شخصيان فى الخزف والتصوير، لمحمد مندور وأمل نصر فى الثلاثين من مارس المقبل.

كما يفتتح "ضي" معرض استعادي للدكتور يحيى عبده فى الثالث من أبريل، وبعده معرض الزعيم أحمد فى 22 مايو، كما يشهد إفتتاح معرضين شخصيين للتصوير فى 12 يونيو للفنانين سامى البلشي ومصطفى بط، ومعرضا للفنان مصطفى عيسى.

وتحدد يوم 3 يوليو 2021 لإفتتاح معرض فرسان مهرجان ضي الثالث للشباب العربي، يليه معرضان متتاليان للفنانين عصام كمال وفارس أحمد.

وأعلن هشام قنديل عن استهداف "ضي" إفتتاح ثلاث قاعات عرض ومراسم جديدة بالقاهرة الكبرى، بخلاف أكاديمية جديدة للفن التشكيلي والنقد، مع تنظيم عدد كبير من الورش للنشء والشباب، وتجديد مشاركة "ضي" بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الجديدة المؤجلة ليوم 30 يونيو المقبل.

