نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت هنا الزاهد، في الصورة باطلالة جذابة، حيث تركت شعرها منسدلا عبر كتفها، وارتدت بنطال جينس.

في سياق منفصل، أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بعد نشرها صورة ظهرت فيها ببطن كبيرة، حيث قالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن الصورة من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، التي تستكمل تصويره خلال هذه الأيام، بالتزامن مع تصوير مسلسل "النمر" لـ محمد إمام.

وأضافت "الزاهد" بأن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" يتكون من 40 حلقة، مشيرة بأنها تنتهي من تصويرة بعد 20 يوم، لبدأ عرضه خارج المارثون الرمضاني.

حيث تكثف هنا الزاهد تصوير المشاهد في العمل الذي تدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص.

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

