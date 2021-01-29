في عام 2021.. تفاصيل إعادة إحياء أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ

حرص عدد من المؤلفين على إحياء قصص الأديب الكبير نجيب محفوظ، من خلال عرضها في أعمال درامية والتحضير لها خلال عام 2021، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

بين السما والأرض

بدأ فريق عمل مسلسل بين السما والأرض للنجم هانى سلامة أول يوم تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل. وانضم للعمل كل من الفنانة نورهان فى دور مدرسة وأحمد السلكاوى فى دور دكتور ومصطفى درويش فى دور لص ونجلاء بدر فى دور ممثلة بالإضافة لسوسن بدر ومنى عبدالغنى، والمسلسل عن رواية نجيب محفوظ سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل. وكان أعلن المخرج محمد العدل عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.

الملك أحمس

يستكمل عمرو يوسف، التحضيرات والتدريبات على الملاحم القتالية إستعدادًا لمسلسله الجديد الذي يحمل إسم "الملك أحمس".

مسلسل "الملك أحمس" بطولة عمرو يوسف وماجد المصري، وسوسن بدر وصبا مبارك ومحمد لطفي ومحمد علاء وأمير صلاح وريم مصطفي وعن قصة نجيب محفوظ وتأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج حسين المنباوي.