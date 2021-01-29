صور جنازة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير بحضور أحمد السقا وأمير كرارة والمطرب أبو

جنازة محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا؛ شيعت عقب صلاة الظهر، اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من محبيه النجوم بالوسط الفني، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، في العاصمة المصرية القاهرة.

تفاصيل جنازة محمد الصغير

كان من بين المشاركين في جنازة مصفف الشعر الشهير، الفنان أمير كرارة الذي ساند أحمد السقا في وفاة حماه، إضافة إلى المطرب أبو والمخرج عمرو عرفة والإعلامي شريف نور الدين، إضافة إلى أسرة الراحل ومنهم ياسين السقا الذي انهار في البكاء بعد وصول جثمان جده إلى المسجد لإقامة صلاة الجنازة.

وتداول الجمهور عدة صور من جنازة محمد الصغير، والتي ظهر فيها بعض من النجوم الذين حضروا، وجموع حاشدة من الجمهور الذي حرص على توديع الراحل إلى مثواه الأخير، وكشفت عدد من وسائل الإعلام أن أسرة الراحل حاولت منع التصوير قدر الإمكان خلال تشييع الجنازة، حفاظًا على خصوصية عائلته.

وفاة محمد الصغير بسبب كورونا

وتوفي محمد الصغير صباح اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة امتدت لأسابيع مع فيروس كورونا، حيث حرص عدد من أصدقائه بالوسط الفني على الدعاء له طوال الفترة الماضية بالشفاء العاجل، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويرحل اليوم، وحرصت أسرته على تلقي التعازي من الجميع، بعد دفن الراحل بمقابر العائلة، بكلية البنات.

النجوم يودعون محمد الصغير بكلمات مبكية

ونعى الراحل عدد كبير من محبيه بالوسط الفني بكلمات مبكية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وروى بعضهم ذكرياتهم معه وأشادوا بأخلاقه وموهبته وكفاحه، ومن بين هؤلاء الفنانة ليلى علوي ولطيفة وبشرى وعمرو دياب ولقاء الخميسي وياسمين عبد العزيز وحلا شيحة وصادق الصباح وسميرة سعيد وهيدي كرم وعلا رشدي ويسرا وإلهام شاهين ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ومجدي الهواري وماجد المصري وعبير صبري وهالة صدقي وإنجي علي وإنجي علاء وبوسي شلبي وهنا شيحة وداليا مصطفى ودينا وهاني رمزي وأصالة وأحمد زاهر وإيناس الدغيدي وتامر حبيب ونجلاء بدر ونادية الجندي.

فيما أعلن الخبر الحزين اليوم الفنان أحمد السقا الذي كتب عبر حسابه على انستجرام: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة"، بينما كتب نجله ياسين السقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله جدي العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".