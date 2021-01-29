5 مشاهير دفعتهم ظروف الحياة الصعبة إلى التشرد بالشوارع .. مروة محمد أحدثهم

ظاهرة تشرد النجوم ومشاهير الوسط الفني بالشارع عادت لتصدر اهتمامات الجمهور مجددًا بعد انتشار صور لإحدى الفنانات اللاتي ظهرن في مسلسل "عائلة الحاج متولي" قبل 20 عامًا، وتدعى مروة محمد؛ خلال تواجدها جالسة على الرصيف بالشارع، وسط استغاثة شقيقها من أجل مساعدتها فيما تمر به.

مروة محمد إحدى الوجوه الشابة بـ"عائلة الحاج متولي"

وانتشرت صورة للفنانة المصرية مروة محمد وهي تجلس بجوار أحد أعمدة الإنارة بالشارع، حيث صرح شقيقها وقال إنها تعرضت لصدمة نفسية بعد فقدان والديها، وتركت المنزل وعاشت مشردة في شوارع القاهرة، كما أكد أنها كانت من قبل شخصية اجتماعية تحب التعامل مع الناس وشاركت في أكثر من عمل فني، لكنها بعد تعرضها للصدمة النفسية باتت شاردة الذهن في معظم الأوقات، وتجلس بالشارع بمفردها وتطور الأمر إلى أنها أصبحت تدخل في مناوشات مع المارة.

عبد العزيز مكيوي نجم "القاهرة 30"

ولم تكن مروة محمد دوت الخليج الأولى التي عانت من التشرد في الشوارع، بل سبقها الفنان المصري الراحل عبد العزيز مكيوي الذي أثار الجدل قبل سنوات بعد ظهوره مشردًا في الشوارع، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى مساعدته والتكفل بعلاجه وإيوائه بأحد دور المسنين بالقاهرة، التي عاش فيها حتى توفى عن عمر ناهز 82 عامًا في 2016. ويعد عبد العزيز مكيوي هو أحد النجوم المشاهير بين أبناء جيله، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1954، وعضو بنقابة المهن التمثيلية، وشارك في أكثر من عمل فني مثل مسلسل "أوراق مصرية" وفيلم "القاهرة 30"، بالإضافة إلى "لا وقت للحب" و"لا تطفئ الشمس".

نجل محمد عبد المطلب

أيضًا نور نجل المطرب الراحل محمد عبد المطلب كان قد خطف اهتمام الجمهور مؤخرًا، بعدما انتشر مقطع فيديو له، أطلق من خلاله استغاثة للجمهور، وتحدث فيه عن حالته المادية السيئة، حيث أكد أنه تقدم في السن ولم يعد قادرًا صحيًا على العمل، حيث أعطاه أحد أصدقائه منزلًا ظل يسكن به لمدة تزيد عن 12 عامًا، لكنه فوجئ عقب فرض حظر التجوال بالمغرب؛ إلا أن أسرة صديقه قررت إخراجه من المنزل، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها.

ولفت نور عبد المطلب حينها إلى أنه طوال فترة إقامته بالمغرب في السنوات الماضية، كانت علاقته بجيرانه وأصدقائه المغاربة جيدة جدًا، لكنه ناشد الجميع بتوصيل صوته إلى المسؤولين لمساعدته في هذه الأزمة التي يمر بها، وإيجاد مسكن بديل للعيش فيه، وهو ما تحقق بالفعل بعد انتشار الفيديو، فتدخلت شبكة MBC في الأمر وأعطته مسكن مناسب ليعيش فيه في المغرب.

محمد حسين بهنس

محمد حسين بهنس الفنان التشكيلي والروائي والشاعر السوداني المعروف أثار حزن قطاع كبير من المهتمين بعد العثور عليه ميتًا في أحد شوارع القاهرة نتيجة البرد والجوع، وكان الفنان السوداني قد جاء إلى القاهرة قادما من الخرطوم؛ ليقيم معرض تشكيلي للوحاته وبعض الصور التي التقطها؛ لكن انتهى به الحال ميتًا بسبب البرد عام 2013.

فاطمة رشدي

الفنانة المصرية فاطمة رشدي التي تعتبر واحدة من أشهر النجمات قديمًا، والتي قدمت العديد من الأعمال الناجحة، عاشت آخر أيام حياتها بصعوبة، بسبب احتياجها للمال فبعد اعتزالها وابتعادها عن الأضواء، عاشت في حجرة صغيرة بأحد الفنادق الشعبية في القاهرة وتردد أنها لم تكن تجد تكلفة العلاج، إضافة إلى أنها كانت تتسول من المارة بالشارع لتحصل على بعض المال.