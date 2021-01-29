وفاة المطرب السعودي عبدالله الصريخ عن عمر يناهز الـ67 عاما

عبدالله الصريخ المطرب السعودي الشعبي أعلن عن وفاته اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ67 عاما، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم وكذلك محبيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاة الفنان الشعبي عبدالله الصريخ

محمد سلامة الناقد والمنتج الموسيقي السعودي نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة أعلن من خلالها وفاة الفنان السعودي الشعبي عبدالله الصريخ بعد مسيرة فنية حافلة أمتدت لأكثر من 4 عقود قدم من خلالها العديد من الأعمال الغنائية التي تركت أثارا واضحا في نفوس محبيه، وقد علق محمد سلامة في نعيه للفنان الراحل فكتب: "انتقل إلى رحمة الله فنان عنيزة الكبير الأستاذ عبدالله الصريخ عن عمر ٦٧ عاماً بعد معاناة مع المرض. امتدت مسيرة الصريخ لأكثر من ٤٠ عاماً تميز فيها بأنه انتهج غناء جلّ أغانيه على مقام الصبا. كان من أشهر ماغنى (يابقايا الأمس) أو (يابلابل رددي)،رحمه الله وتعازينا لعائلته وأحبابه".

الراحل عبدالله الصريخ قام بتلحين معظم أعماله الغنائية

محمد الخميسي الإعلامي السعودي نشر كذلك عبر حسابه على "تويتر" تغريدة ينعى فيها الفنان عبدالله الصريخ، ويقدم العزاء لأسرته في هذا المصاب الأليم فكتب محمد الخميسي: "رحم الله الفنان القدير عبدالله الصريخ وأسكنه فسيح جناته، العزاء لأسرة الراحل وجمهوره ومحبيه"، وقد نعى الفنان الراحل العديد من محبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحظى الفنان عبدالله الصريخ بشعبية كبيرة بين محبي الغناء الشعبي، وقد تعاون الفنان الراحل مع مجموعة كبيرة من الشعراء خلال مسيرته منهم عبد الله العليوي، وعبد العزيز السناني، وعرف عن الفنان عبدالله الصريخ أنه كان يلحن جميع أعماله لكنه شاركه في تلحين أغنية "ياليت للعشاق درب جديد" الموسيقار محمد شفيق، وأغنية "أقول يا شقراء السلام" تعاون فيها كذلك مع فرقة الإذاعة.

رحلة الفنان عبدالله الصريخ مع الغناء الشعبي

عبدالله الصريخ بدأ رحلته مع الموسيقى في عمر صغير، وتميز بالعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية بصحبة أكثر من صديق له، الفنان السعودي الراحل كان اللون الموسيقي الشعبي من الأشياء التي اختارها لتقديمها للجمهور وذلك بسبب موهبته في تقديم مقام الصبا، ونجح عبدالله الصريخ في جذب انتباه الجمهور لموهبته حيث شارك في إحياء العديد من المناسبات والحفلات الموسيقية الشعبية في محافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، لكن كانت تجربته الأهم في غناء الأغنية الوطنية السعودية "يا رُبى الفيحاء" وذلك في عام 1976.

عبدالله الصريخ مر بالعديد من المحطات الموسيقية خلال مشواره حيث سافر إلى الكويت وقام بتسجيل بعض من أعماله هناك وذلك في عام 1977، ثم اتجه للعاصمة المصرية القاهرة وهناك سجل أكثر من أغنية مع الموسيقار المصري هاني مهنا.