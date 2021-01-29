إيمي سمير غانم تقدم العزاء في وفاة محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على تقديم النعي في وفاة مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

حيث نشرت إيمي غانم، صورة له وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون????"

في سياق متصل، أعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر الفنان احمد السقا، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.