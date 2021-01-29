إثارة ورعب.. الانتهاء من تصوير فيلم هانوفيل

انتهي فريق عمل فيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" من مرحلة تصوير الفيلم والتي استغرقت بضعة أشهر، استعدادا لطرحه قريبا للعرض.

الفيلم من تأليف وإخراج أشرف فاروق وبطولة حسني شتا، إلهام عبد البديع، ويشارك معهما كل من هاجر الشرنوبي، جميل برسوم، هناء الشوربجي، انتصار، ومحمد نجاتي.

هانوفيل من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين"عبد الإله عبد المجيد" ، "ولاء عبد المجيد"و منتج منفذ "فايق عبد المجيد" و يتكون فريق العمل من المنتج الفني "عماد شحاته" و مدير التصوير "أسامة بركات" ، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ" أحمد الليثي".

يذكر أن الفيلم من المقرر أن يتم تصنيفه كواحد من أفلام الإثارة والرعب المصرية وهي نوعية لا تقدم كثيرا في السينما المصرية من قبل ولكن مؤخرا يسعي القائمون علي السينما التنافس في تقديم نموذج ناجح من هذه النوعية تشبه مثيلاتها من الأفلام الأجنبية حيث أن هذا اللون من السينما المصرية يتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها.