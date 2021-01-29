نانسي عجرم بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة جذابة مرتدية "بدي كت" ابيض، و"جيب فرو" انيق، وماكياج بسيط واطلالة هادئة من احدث جلسات التصوير الخاصة بها.

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".