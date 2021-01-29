وصول لبلبة وغادة عادل عزاء محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة الكبيرة لبلبة، على حضور عزاء مصفف الشعر محمد الصغير، الذي توفي صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورنا.

حيث منعت أسرة الصغير المصورين والصحفيين والإعلاميين من تغطية العزاء، مثلما حاولت منعهم صباح اليوم من أمام المقابر أثناء الدفنة، حيث تطاول مدير أعمال السقا على المصورين الصحفيين بالسباب والضرب، وبعدها اعتذر السقا لهم على ما حدث.

في سياق منفصل، كان قد نشر الفنان احمد السقا، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

