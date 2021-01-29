وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية".
فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".
"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، والحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ساعات من طرحها.. الذكرى الشتوية لـ كارمن سليمان تقترب من نصف مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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