مزازنجي مع أمه.. باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع مسلسل الكيف بهذا الفيديو

نشر الفنان باسم سمرة مقطع فيديو من مسلسلة الكيف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.
يستعيد باسم سمرة ذكرياته في مسلسل الكيف مع جمهوره ومتابعيه بصحبة الفنانة عفاف شعيب حيث كتب تعليقًا قائلآ: “مشهد كوميدي لـ مزازنجي مع أمه #باسم_سمرة”.
والجدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة عرض له مؤخرا فيلم ساعة شيطان وشارك في بطولة هذا الفيلم كل من منى ممدوح ومنذر ريحانة الذي يظهر في الفيلم كضيف شرف والعمل إخراج إبرام نشأت.
تعاقد الفنان باسم سمرة علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .
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