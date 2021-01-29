من الوفاة إلى الدفن.. تفاصيل عزاء محمد الصغير

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.
يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.
وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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