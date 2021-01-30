عاجل.. وفاة المخرج فهمي الخولي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونعاه المخرج تامر كرم، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أستاذي وأبي وأخي ألاكبر من كان دائمًا يدعمني من كان دائمًا يقف بجواري ويؤمن بي وبمستقبلي الفني، حقيقي صدمة وألم وحزن كبير وداعًا من القلب يا حبيب القلب".

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني في فرقة التليفزيون المسرحية، ومن أبرز أعماله المسرحية كل من مسرحية "قديمة العب غيرها"، و"الوزير العاشق".

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحى رائد بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية، كما أنه حصل من قبل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكى عام 1987، وأخرج 103 عروض مسرحية، وقد حظيت أعماله المسرحية بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية وكرم فى أغلب عواصم المسرح العربى.

وشارك المخرج والفنان فهمى الخولى فى ملتقى الشارقة السادس عشر للمسرح العربى، العام الماضى، وناقش موضوع "المسرح العربى والمجايلة.. التواصل والتقاطع"، حيث تحدث عن تجربته المسرحية وتجارب أخرى لرواد فى المسرح المصرى كانت لهم تأثيرات وتأثر على أجيال مختلفة داخل مصر وخارجها.

