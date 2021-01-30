بعد وفاته.. تعرف على اسهامات الراحل فهمي الخولي في المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

مخرج والممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 كما قام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة .

واخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح و للقطاع الخاص .

تولى أدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى أشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية.