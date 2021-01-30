حالة من الحزن.. رحيل 4 رموز فنية اليوم| تعرف عليهم

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني ليوم الجمعة الموافق 29 يناير حيث رحل عن عالمنا 4 رموز فنية، نستعرض لكم تفاصيل وفاتهم من خلال التقرير التالي:

أشرف صالح

توفى الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض، وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال منير مكرم: "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء".

ويعد الفنان أشرف صالح أحد الفنانين الذين قدموا عددا من الأعمال الفنية الجيدة على الرغم من مشاركته فى أدوار ثانوية.

ومن أبرز الأعمال التى شارك فيها أشرف صالح منها أصحاب ولا بزنس والتحويلة والعصيان.