حالة من الحزن.. رحيل 4 رموز فنية اليوم| تعرف عليهم

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني ليوم الجمعة الموافق 29 يناير حيث رحل عن عالمنا 4 رموز فنية، نستعرض لكم تفاصيل وفاتهم من خلال التقرير التالي:
أشرف صالح
توفى الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض، وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وقال منير مكرم: "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء".
ويعد الفنان أشرف صالح أحد الفنانين الذين قدموا عددا من الأعمال الفنية الجيدة على الرغم من مشاركته فى أدوار ثانوية.
ومن أبرز الأعمال التى شارك فيها أشرف صالح منها أصحاب ولا بزنس والتحويلة والعصيان.
محمود عبد الغفار
توفى الفنان محمود عبد الغفار، أحد أهم نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات.
وأعلن الفنان أحمد صيام وفاته من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".
وشارك محمود عبد الغفار في العديد من الأعمال الفنية منها دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و "حاره ٥ نجوم".
أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه".
توفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ونعاه المخرج تامر كرم، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، وداعًا أستاذي وأبي وأخي الأكبر من كان دائمًا يدعمني من كان دائمًا يقف بجواري ويؤمن بي وبمستقبلي الفني ، حقيقي صدمة وألم وحزن كبير وداعًا من القلب يا حبيب القلب".
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