وفاة الفنان السعودي عبد الله الصريخ أحد رواد الأغنية في الجيل القديم

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي الفنان الشعبي عبدالله الصريخ، أحد أشهر الفنانين الشعبيين وأحد رواد الأغنية في الجيل القديم، وذلك بعد معاناته مع المرض.

ولد الراحل في عنيزة، ومنها ذاع صيته لكل الخليج والوطن العربي وتميز بصوت شجي وموهبة فنية، حيث شارك بالمناسبات الوطنية وتغنى بالنصوص الشعرية لنجوم الشعر.

وعُرف الراحل بأغانيه الخالدة كـ"بقايا الأمس" كما تغنّى بـ"يا بلابل" وعرفها جماهيره.

وكانت بداية شغفه بالموسيقى فتعلم العزف على عدة آلات موسيقية برفقة أصدقائه، واتجه إلى الفن الشعبي بشكل رسمي سنة 1974 عبر تمكنه من أداء مقام الصبا، عندما كان شابًا، مما مكّنه من إحياء العديد من الحفلات والجلسات الشعبية في عنيزة وغيرها.