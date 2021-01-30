"ولسه" لرامي جمال تحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامى جمال، أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

الأغنية أكثر من 2,591,605 مشاهدة واحتلت الأغنية المركز الثاني بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب.

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، وسيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام2021، ويضم 10 أغنيات، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في الألبوم.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى".