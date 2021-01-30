أهم مخرجي المسرح المصري.. البيت الفني ينعى الراحل فهمي الخولي

أصدر البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وجميع العاملين بيانا صحفيا نعى خلاله المخرج فهمي الخولي، والذي وافته المنية، مساء أمس الجمعة إثر أزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.
وقال البيت الفني للمسرح، إن المخرج الكبير فهمي الخولي يعد أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح المصري ما يزيد على 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح، منهم: عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي، وغيرهم.
وكانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري، سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منهم الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي، وكان آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، هذا بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية، منها مسلسلات "الإمام الشافعي"، "العميل 1001"، "وحلقت الطيور نحو الشرق"، وغيرها من الأعمال.
وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح: "كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة الى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".
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