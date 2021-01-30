زينة ناعية محمد الصغير: أبويا التاني الطيب

نعت الفنانة زينه مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت زينه عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلوبنا بعدهم، ابويا اتوفي الجمعه وهو بيصلي الله يرحمه ، محمد الصغير: ابويا التاني يوم الجمعة ، اللهم اجمعنا بيهم علي خير ،حزينة اوي ..ربنا يصبر اسرتك ومها ومصطفي ويصبرنا علي فراقك .الله يرحمك يا طيب

أقيم امس الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.

واستقبل الفنان أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".