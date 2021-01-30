رزان مغربى تقدم دويتو مع عمرو الليثي.. فيديو

قامت رزان خلال لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، بتوجيه طلب الى الإعلامي عمرو الليثي بمشاركتها الغناء أغنية " عيني بترف " للنجم الراحل نجيب الريحاني وليلى مراد، مشيدة بصوت ليلى مراد وعبقرية نجيب الريحاني.
وقام الليثي ولأول مرة بالغناء ودويتو مع رزان المغربي وأغنية "عيني بترف" من فيلم غزل البنات.
كما قدم الليثى للنجمة رزان هدية على الهواء "شيكولاته"، وقامت رزان بغناء اغنية ما تجيب لى شيكولاته ، كما قامت بالعزف على الاورج.
وقالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي انها عندما تقوم بالغناء لا تعرف الاغانى الحزينة لأن الأغانى يجب ان تكون كلها فرح وسعادة.
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