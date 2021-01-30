شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عدنان غناج يبدع في اغنية انا حسيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 30 يناير 2021 02:36 صباحاً - قلم ادونيس اطل علينا الفنان دو الصوت الشجي عدنان غناج باغنية رومانسية اعدتنا الى ايام الزمن الجميل واللحن والكلمات الراقية.

الاغنية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من كلمات فيصل الصغير ومهدي والحان فيصل الصغير واخراج سليمان بن طالب .والتي لاقت استحسان المستمعين

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